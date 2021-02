Governo: Marcucci, 'pieno sostegno del Pd a Draghi' (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Roma, 17 feb (Adnkronos) - "Dal Pd pieno sostegno al Governo Draghi, le cose dette negli incontri delle consultazioni sono state tutte confermate in aula. Voteremo compatti, questo è il futuro dell'Italia". Lo ha detto Andrea Marcucci al termine del discorso del premier al Senato. Draghi ha invocato unità e, per il presidente dei senatori del Pd, la nascita dell'integruppo Pd-M5s-Leu "non scalfisce il nostro contributo fattivo, anche sulla base della valutazione del nostro operato e di Conte fatto da Draghi". Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Roma, 17 feb (Adnkronos) - "Dal Pdal, le cose dette negli incontri delle consultazioni sono state tutte confermate in aula. Voteremo compatti, questo è il futuro dell'Italia". Lo ha detto Andreaal termine del discorso del premier al Senato.ha invocato unità e, per il presidente dei senatori del Pd, la nascita dell'integruppo Pd-M5s-Leu "non scalfisce il nostro contributo fattivo, anche sulla base della valutazione del nostro operato e di Conte fatto da".

TV7Benevento : Governo: Marcucci, 'pieno sostegno del Pd a Draghi'... - cjmimun : Governo, Marcucci: da Pd pieno sostegno a Draghi, votiamo compatti 'Intergruppo non scalfisce unità, anzi è contributo' - PolicyMaker_mag : I Graffi di #Damato. Sgambetto di #Zingaretti e compagni al governo #Draghi prima della fiducia #Pd #M5s #Leu… - VELOSPORT1960 : Licheri, Marcucci e De Petris : 'In Senato iniziative comuni a partire da esperienza Conte 2'. L'ex premier: 'Alime… - eia58 : RT @FlavioRenzo49: Non stanno bene, patrimonio? ?? Governo, nasce intergruppo M5S-Pd-Leu. Conte: 'Iniziativa giusta' 16 febbraio 2021 Lic… -