Gli scienziati vogliono creare un 'osservatorio globale' per prevenire le pandemie

stanzaselvaggia : L’improvvisa e insopportabile campagna contro gli scienziati “gufi. - repubblica : Coronavirus, gli scienziati lanciano un appello a Draghi: 'Per fermare le varianti servono misure restrittive immed… - petergomezblog : Variante inglese, gli scienziati rilanciano il sistema a colori: “Funziona, ora servono zone rosse locali e più res… - Valentino_Tonio : RT @gioveron: Niente,gli scienziati dicono che bisognerebbe chiudere tutto almeno per 3 settimane e la gente parla dello sci.Nulla,non c'è… - noemijr2 : RT @6dimattina_: La bonino che dice ai ministri che non devono litigare perché già lo stanno facendo gli scienziati -

Ultime Notizie dalla rete : Gli scienziati

Il Sole 24 ORE

propongono di raccogliere campioni di sangue, in maniera anonima ma geolocalizzata, e di esaminarli grazie a piattaforme basate su microchip (già in commercio), in grado di analizzare ...Nelle sue valutazioni,del Comitato dovranno inoltre comunicare soltanto con un gruppo di ministri tra cui quelli per la Salute e per le Autonomie, Roberto Speranza e Mariastella ...Gli scienziati russi del Centro di ricerca per la Virologia e la Biotecnologia “Vector” stanno estraendo paleovirus dalle carcasse di animali ...Individuare 'chirurgicamente' le zone di maggiore contagio per applicare mini-zone rosse, arginando i focolai generati dalle varianti del virus. Senza escludere, secondo fonti di Governo, nel caso di ...