GFVip, scontro tra Gaia Zorzi e Soleil: lancio di frecciate per “colpa” di Elisabetta? (Di mercoledì 17 febbraio 2021) All’interno della casa del GFVip la stanchezza per la lunga reclusione comincia a farsi sentire, e anche tra i sostenitori dei concorrenti all’esterno della casa la situazione sta ‘precipitando’. Almeno stando allo scambio di messaggi tra Gaia Zorzi e Soleil Sorge. Su Twitter le due si sono scambiate una serie di frecciatine, nate per ‘colpa’ di Elisabetta Gregoraci. LEGGI ANCHE: — GFVip, provvedimenti contro Dayane? Soleil Sorge difende la modella Soleil commenta un post in cui Elisabetta Gregoraci le avrebbe copiato il look. OHNO, OHNO, OHNO NO NO NO NO #GFVip pic.twitter.com/631sYLBcdL— Soleil Sorge (@Soleil stasi) February 15, 2021 Immediato o quasi ... Leggi su funweek (Di mercoledì 17 febbraio 2021) All’interno della casa della stanchezza per la lunga reclusione comincia a farsi sentire, e anche tra i sostenitori dei concorrenti all’esterno della casa la situazione sta ‘precipitando’. Almeno stando allo scambio di messaggi traSorge. Su Twitter le due si sono scambiate una serie di frecciatine, nate per ‘’ diGregoraci. LEGGI ANCHE: —, provvedimenti contro Dayane?Sorge difende la modellacommenta un post in cuiGregoraci le avrebbe copiato il look. OHNO, OHNO, OHNO NO NO NO NO #pic.twitter.com/631sYLBcdL—Sorge (@stasi) February 15, 2021 Immediato o quasi ...

Marco43353130 : Ora viene criticato Tommy perché dicono che non ha salvaguardato stefy, ma non si potrebbe dire lo stesso di Pierpa… - FioreG0 : Vivo per questo scontro #gfvip - Giusercole : Sembra il brutto remake dello scontro TommyVsGiuly,solo che all'inizio a Giuly nessuno le è stata vicina solo Pier,… - Dade71269095 : Poveri stupidi quelli che salvano gloria. In finale le fans di Dayane far fuori Pierpaolo e lo scontro finale se lo… - XX83106877 : Non le viperelle e le prelievine che intasano l app di voto. Adoro, scontro fra titani. #gfvip -