GF Vip | Alda D’Eusanio chiede scusa a Laura Pausini

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Messaggio di scuse da parte di, ex concorrente del Grande Fratello Vip, adopo la sconcertante dichiarazione sulla presunta violenza domestica ai danni della cantante da parte del marito Paolo Carta, smentita dai due con tanto di denuncia. Ecco che cosa ha scritto la ex vippona.. Sono passati diversi giorni da quando la giornalista ed ex concorrente Articolo completo: dal blog SoloDonna

anticipazionitv : #GFVIP5 ?? Alda scrive dopo l'espulsione dal reality Mediaset ???? #exrosmello #17febbraio - DSpettacolo : GF Vip: Alda D'Eusanio ha scritto un messaggio a Laura Pausini per implorare il suo perdono dopo le frasi pronuncia… - imma_canonico : RT @tempoweb: Tragicomica fine #RoccoCasalino a chi dà tutta la colpa E Floris a #DiMartedi lo sotterra - zazoomblog : GF Vip 5 Alda D’Eusanio chiede scusa a tutti: “Ho provocato tanto dolore” - #D’Eusanio #chiede #scusa #tutti: - RiccardoScicol1 : GF Vip: Alda D'Eusanio rompe il silenzio dopo l'eliminazione. ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Alda

Spread the love Dopo la squalifica al Grande FratelloD'Eusanio ha finalmente rotto il silenzio e chiede scusa a Laura Pausini Dopo giorni di silenzio dalla sua squalificaD'Eusanio finalmente ha parlato. La giornalista come tutti ...GF, Stefano Bettarini sulla squalifica diD'Eusanio: 'Doveva uscire prima' Stefano Bettarini, ex volto del Grande Fratello5 che ha trascorso pochissime ore nella casa di Cinecittà poichè è ...Messaggio di scuse da parte di Alda D’Eusanio, ex concorrente del Grande Fratello Vip, a Laura Pausini dopo la sconcertante dichiarazione sulla ...GF Vip, Stefano Bettarini sulla squalifica di Alda D'Eusanio: "Doveva uscire prima" Stefano Bettarini, ex volto del Grande Fratello Vip 5 che ha trascorso ...