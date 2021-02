Draghi | ' fallimento politica? Non sono d' accordo | no passi indietro ma uno avanti'

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Roma, 17 feb. (Adnkronos) - "Si è detto e scritto che questo governo è stato reso necessario daldella. Mi sia consentito di non essere d'. Nessuno fa un passorispetto alla propria identità ma semmai, in un nuovo e del tutto inconsueto perimetro di collaborazione, ne fa unonel rispondere alle necessità del Paese, nell'avvicinarsi ai problemi quotidiani delle famiglie e delle imprese che ben sanno quando è il momento di lavorare insieme, senza pregiudizi e rivalità". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Mario, nelle sue dichiarazioni programmatiche al Senato.

...senza pregiudizi" "Si è detto e scritto che questo governo è stato reso necessario dal... Lo dice il premier Marioin Aula al Senato "Crescita dipende da fiducia cittadini - ...Inizia così il discorso del presidente del Consiglio incaricato Marioin Senato per presentare il suo governo e per chiedere la fiducia . 'Questo governo - spiega - non nasce dal...Queste le prime parole di Draghi in apertura del suo intervento ... Ringrazia il suo predecessore, Giuseppe Conte, assicura che il suo esecutivo non è una risposta al fallimento della politica e ..."Il primo pensiero che vorrei condividere, nel chiedere la vostra fiducia, riguarda la nostra responsabilità nazionale. Il principale ...