Doppia mascherina a scuola | Cts e virologi dicono no

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Il Comitato tecnico scientifico attacca la circolare sullain classe: “Grave, nessuna base scientifica”. Anche isono contrari “Nessuno, né il ministero della Salute, né l’Istituto superiore di Sanità, né tantomeno il Cts ad oggi ha dato un’indicazione del genere. Siamo stupiti che l’Associazione dei presidi mandi in giro una circolare del genere.… L'articolo Corriere Nazionale.

Scemifreddi : RT @O_Strunz: #Pandemia, #lockdown, nuovi #dpcm, distanziamento sociale, doppia mascherina, #tamponi, #vaccini, varianti inglese, brasilian… - O_Strunz : #Pandemia, #lockdown, nuovi #dpcm, distanziamento sociale, doppia mascherina, #tamponi, #vaccini, varianti inglese,… - mincantospesso : oggi ho indossato la doppia mascherina e respiro ancora dai - Sergei_Ardzinba : “Doppia mascherina? Studenti indossino bene chirurgica” - Puglia_in : L'infettivologo Bassetti replica alla circolare dei presidi che chiedono l'utilizzo della doppia mascherina. Cts: '… -

In mancanza dellaFfp2, l'ANP invita gli studenti e i docenti ad indossare lain aula , con l'obiettivo di limitare ulteriormente i rischi e assicurare le lezioni in ...... attraverso un comunicato lascia trapelare: 'È notizia dei giorni scorsi che l'associazione presidi del Lazio ha invitato i Dirigenti Scolastici a raccomandare l'uso dellaper ...Il Comitato tecnico scientifico attacca la circolare sulla doppia mascherina in classe: “Grave, nessuna base scientifica”. Anche i virologi sono contrari “Nessuno, né il ministero della Salute, né l’I ...Il microbiologo Crisanti parla della doppia mascherina suggerita dai presidi qualche giorno fa e torna a riflettere sul dilemma che ci trasciniamo da mesi: le scuole sono sicure?