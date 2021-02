Covid: Draghi vede Brusaferro e Locatelli prima del Senato, punto su vaccini e pandemia (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Roma, 17 feb. (Adnkronos) – A quanto apprende l’Adnkronos, il premier Mario Draghi ha visto questa mattina, al suo arrivo a Palazzo Chigi, il presidente dell’Istituto superiore di sanità Silvio Brusaferro e il presidente del Consiglio superiore di sanità Franco Locatelli. L’incontro è avvenuto prima che il presidente del Consiglio si recasse al Senato, dove, a partire dalle 10, ha tenuto le comunicazioni in vista del voto sulla fiducia. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Roma, 17 feb. (Adnkronos) – A quanto apprende l’Adnkronos, il premier Marioha visto questa mattina, al suo arrivo a Palazzo Chigi, il presidente dell’Istituto superiore di sanità Silvioe il presidente del Consiglio superiore di sanità Franco. L’incontro è avvenutoche il presidente del Consiglio si recasse al, dove, a partire dalle 10, ha tenuto le comunicazioni in vista del voto sulla fiducia. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

