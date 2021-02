Come sta andando la fiducia del governo Draghi al Senato (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Giancarlo Giorgetti, Mario Draghi e Stefano Patuanelli (Foto: Roberto Monaldo/Getty Images)Alla fine della lunghissima giornata di oggi, 17 febbraio, incominciata alle 10 col discorso del premier Mario Draghi, il Senato voterà la fiducia al nuovo governo. Domani il voto passerà alla Camera, dove ci si aspetta un risultato analogamente ampio. Al centro dell’agenda del nuovo esecutivo, stando alle parole di Draghi, ci saranno la riscrittura del Recovery Plan, il rilancio dell’economia e l’uscita dall’emergenza pandemica. E ancora, altrettanto importanti, la riforma scolastica e la ripresa della didattica tradizionale, la riforma del fisco, la parità di genere, la transizione ecologica, la riforma della giustizia e un cambio di postura dell’Italia sullo scenario ... Leggi su wired (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Giancarlo Giorgetti, Marioe Stefano Patuanelli (Foto: Roberto Monaldo/Getty Images)Alla fine della lunghissima giornata di oggi, 17 febbraio, incominciata alle 10 col discorso del premier Mario, ilvoterà laal nuovo. Domani il voto passerà alla Camera, dove ci si aspetta un risultato analogamente ampio. Al centro dell’agenda del nuovo esecutivo, stando alle parole di, ci saranno la riscrittura del Recovery Plan, il rilancio dell’economia e l’uscita dall’emergenza pandemica. E ancora, altrettanto importanti, la riforma scolastica e la ripresa della didattica tradizionale, la riforma del fisco, la parità di genere, la transizione ecologica, la riforma della giustizia e un cambio di postura dell’Italia sullo scenario ...

