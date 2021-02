Campionato Primavera, l’Inter si prende il derby: Milan ko 0-3 (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Vittoria dell’Inter nel derby Primavera Vittoria netta dell’Inter Primavera nel derby contro il Milan valido per la decima giornata del Campionato di categoria: 0-3 il finale al “Visamara”. Nerazzurri semplicemente perfetti nella prima frazione di gioco: al 20? Satriano approfitta di un errore difensivo dei rossoneri e con il sinistro deposita in rete. Poco dopo la mezz’ora è Franco Vezzoni a raddoppiare con un sinistro chirurgico che si spegne all’angolino. Nel finale di tempo c’è spazio anche per il tris, ancora con Satriano: Martin riceve il calcio piazzato di Oristanio e di testa firma il 3-0. Questo il punto esclamativo sui primi 45? dei nerazzurri. Nella seconda frazione il Milan prova ad attaccare con più personalità, ... Leggi su intermagazine (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Vittoria delnelVittoria netta delnelcontro ilvalido per la decima giornata deldi categoria: 0-3 il finale al “Visamara”. Nerazzurri semplicemente perfetti nella prima frazione di gioco: al 20? Satriano approfitta di un errore difensivo dei rossoneri e con il sinistro deposita in rete. Poco dopo la mezz’ora è Franco Vezzoni a raddoppiare con un sinistro chirurgico che si spegne all’angolino. Nel finale di tempo c’è spazio anche per il tris, ancora con Satriano: Martin riceve il calcio piazzato di Oristanio e di testa firma il 3-0. Questo il punto esclamativo sui primi 45? dei nerazzurri. Nella seconda frazione ilprova ad attaccare con più personalità, ...

