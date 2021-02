Bari-Monopoli | le ultime su formazioni e dove vederla

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Allo stadio San Nicola diva in scena, derby pugliese della 25esima giornata del Girone C di Serie C. Il fischio d’inizio è fissato alle 20:30 di oggi. Il momento delL’arrivo di Massimo Carrera sulla panchina dei galletti può aver rinfrancato gli animi dopo una serie di 3 partite senza successi costata la panchina ad Auteri. L’esordio del mister ex AEK Atene arriva, però, contro un avversario ostico come ilin cerca di punti che possano avvicinarlo alla zona playoff. Dopo lefrenate (le 2 sconfitte contro Teramo e Viterbese e il pareggio contro la Cavese ultima) ilè scivolato in terza posizione con 42 punti, a -2 dall’Avellino secondo (che ha giocato una partita in più) e a -14 dalla corazzata Ternana. Il momento ...

Ultime Notizie dalla rete : Bari Monopoli

A chiudere il quadro dei risultati di Serie C saranno poi le sfide Avellino - Foggia e, altri due big match da non perdersi. RISULTATI SERIE C E CLASSIFICHE GIRONE A Ore 12:30 Novara -...Subito un 'derby' per Carrera . L'esordio sulla panchina del Bari è nella sfida contro il Monopoli, valida per la 25a giornata del campionato di Serie C girone C . Ma dove vedere la partita in diretta tv o in streaming? Il calcio d'inizio è fissato alle ore 20. Le ultime notizie su Bari-Monopoli in Serie C del 17 febbraio 2021, incluse formazioni, infortuni, preview e pronostici.