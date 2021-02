TV7Benevento : **Auto: Acea, a gennaio in Europa vendite - 25,7%, perse 290 mila unità**... - HMbyrepower : Volano le vendite della #autoelettriche in Europa. Secondo i dati @ACEA_eu un’auto su sei immatricolata nell’Union… - giancar48220801 : @virginiaraggi Roma si conferma ancora la città con il peggior sindaco d’Italia !!!!!!! Ripari là strade invece di… - TeslaOwnersIT : ??T&E insieme ai costruttori auto chiedono un impegno ancora più massiccio nella distribuzione dei punti di ricarica… - HDmotori : RT @HDmotori: Ricarica auto elettriche: l'Unione Europea deve fare di più -

Ultime Notizie dalla rete : **Auto Acea

Il Tempo

8.24Europa, è crollo immatricolazioni Crollo immatricolazioni a gennaio nel mercatoin Ue+Gb ed Efta. Lo rileva l'(Associazione dei costruttori europei). Su gennaio 2020 la contrazione è pari al 25,7%: 842.835 immatricolazioni rispetto alle 1.134.898 dell'anno prima Cali a 2 ......ABI - Comitato esecutivo Abi BCE - Riunione non di politica monetaria del Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea a Francoforte 8.00 -- Pubblica i dati sulle immatricolazioni di...Milano, 17 feb. (LaPresse) - Partenza in negativo per il mercato europeo dell'auto nel 2021. A gennaio le immatricolazioni dell'area che include Ue, più il ...Il mese di gennaio è partito decisamente male per il mercato dell'auto europeo che subisce il pesante impatto della pandemia. Stando ai dati diffusi pochi minuti dall'Acea, nell'Europa Occidentale (UE ...