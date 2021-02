Antonio Milo: «Il brigadiere Maione me lo sono cucito addosso» (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Per diventare il brigadiere Maione, Antonio Milo, 52 anni, ha dovuto mettere su chili, tirare fuori il lato paterno, scavare all’interno del proprio bagaglio emotivo, rielaborare un lutto. Caratterista apprezzatissimo, del resto, è affezionato ai personaggi tridimensionali: «Vai incontro alla difficoltà di renderli umani, di restituirgli sangue, ossa, viscere», racconta da attore navigato di cinema, teatro, fiction. Da Gente di mare a Il paradiso delle signore dal Commissario Maltese a Gomorra e L’Amica Geniale. E ora il ruolo a cui, forse, è più legato: la «spalla» del Commissario Ricciardi, la fiction da record di Rai Uno tratta dai romanzi di Maurizio de Giovanni. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Per diventare il brigadiere Maione, Antonio Milo, 52 anni, ha dovuto mettere su chili, tirare fuori il lato paterno, scavare all’interno del proprio bagaglio emotivo, rielaborare un lutto. Caratterista apprezzatissimo, del resto, è affezionato ai personaggi tridimensionali: «Vai incontro alla difficoltà di renderli umani, di restituirgli sangue, ossa, viscere», racconta da attore navigato di cinema, teatro, fiction. Da Gente di mare a Il paradiso delle signore dal Commissario Maltese a Gomorra e L’Amica Geniale. E ora il ruolo a cui, forse, è più legato: la «spalla» del Commissario Ricciardi, la fiction da record di Rai Uno tratta dai romanzi di Maurizio de Giovanni.

