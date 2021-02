Sci alpino, Mondiali: tabellone parallelo donne. Possibile derby Bassino-Brignone ai quarti (Di martedì 16 febbraio 2021) E’ stato appena rilasciato il tabellone del parallelo femminile dei Mondiali di Cortina 2021, che andrà in scena alle ore 14:00 con Federica Brignone e Marta Bassino tra le qualificate e Petra Vlhova e Lara Gut-Behrami tra le escluse eccellenti. La slovacca è uscita alla quarta porta, la svizzera è stata troppo lenta sulla pista rossa. I migliori tempi sono stati sul tracciato blu dell’altra elvetica Wendy Holdener e su quello rosso della slovena Mela Hrovat, che sarà l’avversaria di Marta Bassino, andata vicinissima a uscire, rimanendo ottava sul percorso blu davanti a Lara Della Mea. Fuori anche Laura Pirovano, ma in modo netto. C’è il rischio di un derby azzurro ai quarti di finale, dal momento che Federica Brignone e ... Leggi su oasport (Di martedì 16 febbraio 2021) E’ stato appena rilasciato ildelfemminile deidi Cortina 2021, che andrà in scena alle ore 14:00 con Federicae Martatra le qualificate e Petra Vlhova e Lara Gut-Behrami tra le escluse eccellenti. La slovacca è uscita alla quarta porta, la svizzera è stata troppo lenta sulla pista rossa. I migliori tempi sono stati sul tracciato blu dell’altra elvetica Wendy Holdener e su quello rosso della slovena Mela Hrovat, che sarà l’avversaria di Marta, andata vicinissima a uscire, rimanendo ottava sul percorso blu davanti a Lara Della Mea. Fuori anche Laura Pirovano, ma in modo netto. C’è il rischio di unazzurro aidi finale, dal momento che Federicae ...

ItalianAirForce : Per voi il video del sorvolo della Pattuglia Acrobatica Nazionale, avvenuto oggi a #CortinadAmpezzo, montato sulle… - ItalianAirForce : Le @FrecceTricolori dopo 40 anni tornano a volare su Cortina d'Ampezzo.????? La PAN, in occasione dei Campionati del… - GDF : Mondiali di Sci alpino #Cortina2021. La Banda musicale della #GuardiadiFinanza si è esibita suonando l'inno d'… - RSIsport : ?????? Miglior tempo anche per Meillard nelle qualificazioni maschili, passa il turno pure Odermatt. Eliminati Murisie… - Wally_84 : RT @Eurosport_IT: Nel parallelo maschile c'è solo De Aliprandini ???????? #Cortina2021 -

Ultime Notizie dalla rete : Sci alpino Sci Abruzzo, Marsilio: "Stagione finita"

Lo ha detto il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio ospite di SkyTg24, sottolineando che "l'Abruzzo è la principale stazione sciistica, escluso l'arco alpino. Noi essendo in arancione ...

Sci alpino, Mondiali Cortina 2021: De Aliprandini qualificato in parallelo, fuori gli altri azzurri

Si è conclusa anche la fase di qualificazione maschile del gigante parallelo di Cortina . In contumacia di Alexis Pinturault e Henrik Kristoffersen, i finalisti nell unico precedente stagionale a Lech,...

Sci alpino oggi, Mondiali: orari, tv, programma, pettorali Parallelo OA Sport Gigante parallelo, Brignone e Bassino avanzano. Out Vlhova e Gut-Behrami

Federica e Marta (per un solo centesimo) accedono agli ottavi di finali e potrebbero incontrarsi nei quarti, mentre due delle grandi favorite sono già fuori. Uomini: De Aliprandini si qualifica ...

Montagna, escursionista soccorso al Terminillo. È scivolato con le ciaspole per metri sul ghiaccio

Un escursionista cinquantenne residente a Rieti, scivolato sul ghiaccio durante un'uscita con le ciaspole è stato soccorso nella giornata di ieri dai tencici del Corpo nazionale Soccorso Alpino e Spel ...

Lo ha detto il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio ospite di SkyTg24, sottolineando che "l'Abruzzo è la principale stazione sciistica, escluso l'arco. Noi essendo in arancione ...Si è conclusa anche la fase di qualificazione maschile del gigante parallelo di Cortina . In contumacia di Alexis Pinturault e Henrik Kristoffersen, i finalisti nell unico precedente stagionale a Lech,...Federica e Marta (per un solo centesimo) accedono agli ottavi di finali e potrebbero incontrarsi nei quarti, mentre due delle grandi favorite sono già fuori. Uomini: De Aliprandini si qualifica ...Un escursionista cinquantenne residente a Rieti, scivolato sul ghiaccio durante un'uscita con le ciaspole è stato soccorso nella giornata di ieri dai tencici del Corpo nazionale Soccorso Alpino e Spel ...