Sci alpino | Marta Bassino rompe il ghiaccio E ora parte la caccia al gigante

(Di martedì 16 febbraio 2021)questo martedì 16 febbraio 2021 se lo legherà al cuore per tutta la vita. Non c’è alcun dubbio. La medaglia d’oro nel parallelo dei Campionati Mondiali di Cortina d’Ampezzo è arrivata nella maniera più brillante ed incredibile possibile, quindi questo successo assume ancora più valore per la sciatrice di Borgo San Dalmazzo. Qualificata per un solo centesimo alla fase finale (a scapito, ironia della sorte, della compagna di squadra Lara Della Mea) la nostra portacolori ha saputo vincere tutti i duelli davvero per questione di millesimi e, anzi, spesso con lo stesso tempo della rivale. Come accaduto in finale con l’austriaca Katharina Liensberger. A questo punto, quindi,ha finalmente potuto mettersi al collo la tanto attesa medaglia iridata. E subito la più pregiata dopo il bronzo della gara ...

OA Sport

Nel gigante parallelo l'azzurra ottiene lo stesso tempo complessivo della Liensberger ma vince perché in svantaggio nella prima manche CORTINA D'AMPEZZO - Ai Mondiali di sci alpino, in corso di svolgimento a Cortina d'Ampezzo, arriva la prima medaglia per la spedizione azzurra. A conquistarla é stata Marta Bassino nel Gigante parallelo femminile. La ventiquattrenne... L'Italia si è finalmente sbloccata ai Mondiali di Cortina e lo ha fatto grazie alla medaglia d'oro conquistata da Marta Bassino in parallelo. Un incredibile trionfo al termine di una giornata "pazza"... CORTINA D'AMPEZZO (ITALPRESS) – Marta Bassino vince la medaglia d'oro ai Mondiali di sci alpino di Cortina 2021 nel gigante parallelo, disciplina all'esordio in una rassegna iridata. La piemontese batte l'austriaca Katharina Liensberger.