Roma, puledro precipita in un dirupo profondo 8 metri: salvato dai vigili del fuoco (Di martedì 16 febbraio 2021) Nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 13.54, i vigili del fuoco sono intervenuti presso via Vallericcia 9, in seguito alla segnalazione di un puledro precipitato in un dirupo. Sul posto sono intervenute due squadre (12/A e il Nucleo SAF) per il recupero dell'animale, caduto in un dirupo profondo circa 8 metri, all'interno del circolo ippico Acqua Santa. I soccorritori una volta raggiunto il cavallo ed accertato il suo stato di salute in presenza del veterinario, hanno richiesto l'ausilio di una ruspa per il recupero.

