Roma, il ristorante è chiuso ma… non per il giudice Sarpietro (gup del caso Gregoretti) (Di martedì 16 febbraio 2021) Il giudice Nunzio Sarpietro, gup del caso Gregoretti (che deciderà se mandare al processo Matteo Salvini con l’accusa di sequestro di persona), è stato sorpreso a mangiare al ristorante con la figlia, a Roma, il 28 gennaio. In quella data, però, il Lazio era ancora zona arancione: i ristoranti sarebbero dunque dovuti esser chiusi, sia a pranzo che a cena. Com’è possibile che un giudice, che dovrebbe rappresentare l’essenza del rispetto delle regole, abbia infranto l’importante normativa Covid con tanta leggerezza? Leggi anche: Rischio nuovo lockdown totale con Draghi? Ipotesi zone rosse per la variante inglese: cosa dicono gli esperti A beccare il giudice Sanpietro è stato l’inviato Filippo Roma in un suo servizio de Le Iene. Filippo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 16 febbraio 2021) IlNunzio, gup del(che deciderà se mandare al processo Matteo Salvini con l’accusa di sequestro di persona), è stato sorpreso a mangiare alcon la figlia, a, il 28 gennaio. In quella data, però, il Lazio era ancora zona arancione: i ristoranti sarebbero dunque dovuti esser chiusi, sia a pranzo che a cena. Com’è possibile che un, che dovrebbe rappresentare l’essenza del rispetto delle regole, abbia infranto l’importante normativa Covid con tanta leggerezza? Leggi anche: Rischio nuovo lockdown totale con Draghi? Ipotesi zone rosse per la variante inglese: cosa dicono gli esperti A beccare ilSanpietro è stato l’inviato Filippoin un suo servizio de Le Iene. Filippo ...

redazioneiene : Filippo Roma e @marcoocchipintj hanno trovato il giudice Nunzio Sarpietro, gup del caso Gregoretti, a mangiare in u… - LeoFiorino : RT @LaVeritaWeb: Nunzio Sarpietro, a Roma per interrogare Conte sul caso Gregoretti, ha fatto uno show. Subito dopo è stato pizzicato dalle… - Efisio31251859 : RT @LaVeritaWeb: Nunzio Sarpietro, a Roma per interrogare Conte sul caso Gregoretti, ha fatto uno show. Subito dopo è stato pizzicato dalle… - massimodelbo : RT @paradoxMKD: Roma, ristorante chiuso per Covid ma il giudice (del caso Salvini-Gregoretti) lo fa riaprire per mangiare con figlia e gene… - pietro30199674 : RT @LaVeritaWeb: Nunzio Sarpietro, a Roma per interrogare Conte sul caso Gregoretti, ha fatto uno show. Subito dopo è stato pizzicato dalle… -