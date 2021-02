Parler è tornato online (Di martedì 16 febbraio 2021) Parler è nuovamente online (screenshot da Parler)Dopo un mese di assenza dalla rete, Parler, il controverso social network usato dai sostenitori dell’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, per organizzare l’assalto al Campidoglio, è tornato online. Il social network ha anche annunciato un cambio al vertice. Il nuovo amministratore delegato di Parler ora è Mark Meckler, già fondatore del gruppo di destra Tea Party Patriots. https://twitter.com/MarkMeckler/status/1333548262385651713 Gli account degli utenti presenti su Parler, prima che Amazon Web Services ne sospendesse il servizio di hosting, sono stati tutti ripristinati. Non si può dire lo stesso, però, dei post (chiamati parleys), andati persi nel passaggio di host. Il ritorno ... Leggi su wired (Di martedì 16 febbraio 2021)è nuovamente(screenshot da)Dopo un mese di assenza dalla rete,, il controverso social network usato dai sostenitori dell’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, per organizzare l’assalto al Campidoglio, è. Il social network ha anche annunciato un cambio al vertice. Il nuovo amministratore delegato diora è Mark Meckler, già fondatore del gruppo di destra Tea Party Patriots. https://twitter.com/MarkMeckler/status/1333548262385651713 Gli account degli utenti presenti su, prima che Amazon Web Services ne sospendesse il servizio di hosting, sono stati tutti ripristinati. Non si può dire lo stesso, però, dei post (chiamati parleys), andati persi nel passaggio di host. Il ritorno ...

