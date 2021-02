Kean: “Nazionale? Spero che Mancini abbia visto la partita. Siamo un gruppo magnifico” (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Moise Kean, attaccante del PSG che ha segnato la rete del momentaneo 1-3 nel successo parigino al Camp Nou, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport: “Nazionale? Spero che il mister abbia visto la partita. A Parigi sto facendo molto bene, Siamo un gruppo magnifico, tutti mi hanno accolto alla grande, lo staff mi ha seguito tutti i giorni per migliorarmi al 100%. La Juventus? Sarà sempre nel cuore. È la prima squadra che ha fatto esordire, non la dimenticherò mai. Guardo sempre le partite”. Foto: Twitter PSG L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Moise, attaccante del PSG che ha segnato la rete del momentaneo 1-3 nel successo parigino al Camp Nou, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport: “che il misterla. A Parigi sto facendo molto bene,un, tutti mi hanno accolto alla grande, lo staff mi ha seguito tutti i giorni per migliorarmi al 100%. La Juventus? Sarà sempre nel cuore. È la prima squadra che ha fatto esordire, non la dimenticherò mai. Guardo sempre le partite”. Foto: Twitter PSG L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

