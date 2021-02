Il nuovo vaccino in arrivo è uno dei più importanti (Di martedì 16 febbraio 2021) L'Ema ha appena ricevuto una domanda di autorizzazione all'immissione in commercio per il vaccino anti Covid della Janssen (J&J), il quarto per cui viene presentata domanda di autorizzazione nell'Ue. ... Leggi su today (Di martedì 16 febbraio 2021) L'Ema ha appena ricevuto una domanda di autorizzazione all'immissione in commercio per ilanti Covid della Janssen (J&J), il quarto per cui viene presentata domanda di autorizzazione nell'Ue. ...

RobertoBurioni : Preparare un vaccino a mRNA è cosa complessa, ma molto meno rispetto ad altri farmaci biologici. Io ritengo che sia… - RobertoBurioni : @udogumpel Sviluppano un nuovo vaccino e non sanno che Moderna ha già “liberalizzato” il suo brevetto. Mah. - RobertoBurioni : In Israele il vaccino a mRNA sta funzionando sul campo in maniera eccellente. Sbrighiamoci o finiremo nei guai con… - MichiVulpi : RT @Labbufala: Perplessità dei #virologi sul nuovo #vaccino veneto - MarianoFilippi : RT @Labbufala: Perplessità dei #virologi sul nuovo #vaccino veneto -