Governo | Durigon Lega | ' arginare disagi sociali e poi cantieri e investimenti'

(Di martedì 16 febbraio 2021) Roma, 16 feb (Adnkronos) - "In un momento così difficile, in una fase d'emergenza Orlando e Giorgetti devono fare un percorso di condivisione. Orlando poi ha cominciato con il piede giusto: è un ottimo segnale che abbia subito convocato i sindacati e domani (oggi per chi legge ndr) incontrerà le associazioni degli imprenditori e del commercio. È giusto che ognuno porti le sue idee per poi fare sintesi". Lo dice Claudio, della, a la Stampa. Sul blocco dei licenziamenti "sono favorevole finché non ci saranno gli strumenti adeguati per traghettare una parte del mondo del lavoro da una riva all'altra. Ma bisogna fare presto e bene. Dobbiamouno sociale enorme. Senza il blocco dei licenziamenti rischierebbero di perdere il lavoro 1, 2 milioni di persone", spiega l'esponente della ...

Ultime Notizie dalla rete : Governo Durigon

Agenzia ANSA

... difesa a spada tratta dal M5s, ma ci si aspetta che il, con la neo ministra Marta Cartabia,... Nella Lega tornano nomi come Nicola Molteni, Stefano Candiani,, Barbara Saltamartini. In Fi ...... pungolato dalla stampa, è già uscito allo scoperto, come il deputato Claudio, coordinatore del Lazio ("Non so se farò il sottosegretario e sarei onorato di poter stare in questo") e ...Roma, 16 feb (Adnkronos) - "In un momento così difficile, in una fase d'emergenza Orlando e Giorgetti devono fare un percorso di condivisione. Orlando poi ha cominciato con il piede giusto: è un ottim ...Un puzzle complicato per il premier, la Lega mira a un sottosegretario al Viminale. I renziani si aspettano almeno tre poltrone ...