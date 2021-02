‘Gf Vip 5’, un aereo sancisce la fine delle Rosmello: la reazione di Rosalinda Cannavò (Di martedì 16 febbraio 2021) Giorni pieni di emozioni questi, per Rosalinda Cannavò, la quale all’interno della Casa del Grande Fratello Vip sembra essersi decisa a lasciarsi andare alle emozioni e a ciò che prova per il coinquilino Andrea Zenga: i due negli ultimi giorni sono apparsi molto vicini e durante la notte è finalmente scattato il tanto atteso bacio tra i due. Un avvicinamento che però ha indispettito i fan delle Rosmello, ovvero della coppia formata da Dayane Mello e da Rosalinda, che hanno deciso di prendere le distanze dall’attrice e dal suo comportamento, continuando a sostenere solamente Dayane. Proprio in queste ultime ore i fan hanno deciso di dimostrare con i fatti il loro allontanamento dalla Cannavò e hanno dapprima creato un hashtag ‘ex Rosmello‘, per sottolineare la loro ... Leggi su isaechia (Di martedì 16 febbraio 2021) Giorni pieni di emozioni questi, per, la quale all’interno della Casa del Grande Fratello Vip sembra essersi decisa a lasciarsi andare alle emozioni e a ciò che prova per il coinquilino Andrea Zenga: i due negli ultimi giorni sono apparsi molto vicini e durante la notte è finalmente scattato il tanto atteso bacio tra i due. Un avvicinamento che però ha indispettito i fan, ovvero della coppia formata da Dayane Mello e da, che hanno deciso di prendere le distanze dall’attrice e dal suo comportamento, continuando a sostenere solamente Dayane. Proprio in queste ultime ore i fan hanno deciso di dimostrare con i fatti il loro allontanamento dallae hanno dapprima creato un hashtag ‘ex‘, per sottolineare la loro ...

