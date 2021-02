Foto dal set di Vincenzo Salemme, gira a Napoli “Con tutto il cuore” (Di martedì 16 febbraio 2021) Arrivano le prime immagini ufficiali dal set del nuovo film di Vincenzo Salemme, "Con tutto il cuore", attualmente in fase di ripresa a Napoli. Si vedono Salemme e Cristina Donadio che nel film interpreta la spietata Donna Carmela, mamma di un efferato delinquente dal sinistro soprannome di "'O Barbiere".Il film vede come protagonista principale accanto a loro anche Serena Autieri e la partecipazione di Maurizio Casagrande. Fanno parte del cast anche Antonio Guerriero, Sergio D'Auria, Andrea Di Maria, Vincenzo Borrino, Gennaro Guazzo, Ciro Capano, Rodolfo Corsato, Marcello Romolo. La sceneggiatura di Vincenzo Salemme, Gianluca Bomprezzi, Gianluca Ansanelli, Antonio Guerriero è tratta dall`opera teatrale "Con tutto ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 16 febbraio 2021) Arrivano le prime immagini ufficiali dal set del nuovo film di, "Conil", attualmente in fase di ripresa a. Si vedonoe Cristina Donadio che nel film interpreta la spietata Donna Carmela, mamma di un efferato delinquente dal sinistro soprannome di "'O Barbiere".Il film vede come protagonista principale accanto a loro anche Serena Autieri e la partecipazione di Maurizio Casagrande. Fanno parte del cast anche Antonio Guerriero, Sergio D'Auria, Andrea Di Maria,Borrino, Gennaro Guazzo, Ciro Capano, Rodolfo Corsato, Marcello Romolo. La sceneggiatura di, Gianluca Bomprezzi, Gianluca Ansanelli, Antonio Guerriero è tratta dall`opera teatrale "Con...

