Dilaga la variante inglese. Primi casi anche nel Lazio. Dubbi sull’efficacia di vaccini e tamponi. Per gli esperti serviranno misure più stringenti (Di martedì 16 febbraio 2021) Dopo l’Istituto superiore di Sanità e il Comitato tecnico scientifico, l’allarme sulla circoLazione delle varianti del virus Covid-19 arriva anche dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie. L’Ecdc parla di “rischio molto alto a causa della maggiore trasmissibilità, l’evidenza di una maggiore gravità e la possibilità che i vaccini esistenti siano meno efficaci”. Secondo l’epidemiologo Alessandro Vespignani, sentito da Repubblica, la variante inglese “arriverà a essere prevalente, grazie alla maggiore capacità di infettare” e con il virus Sars-Cov-2 “diventeranno tutt’uno”. “Per i ceppi del passato – ha aggiunto l’esperto – ci sarà sempre meno spazio. L’aumento della prevalenza non si può fermare, è solo questione di tempo. Essendo più contagioso il ceppo ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 16 febbraio 2021) Dopo l’Istituto superiore di Sanità e il Comitato tecnico scientifico, l’allarme sulla circone delle varianti del virus Covid-19 arrivadal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie. L’Ecdc parla di “rischio molto alto a causa della maggiore trasmissibilità, l’evidenza di una maggiore gravità e la possibilità che iesistenti siano meno efficaci”. Secondo l’epidemiologo Alessandro Vespignani, sentito da Repubblica, la“arriverà a essere prevalente, grazie alla maggiore capacità di infettare” e con il virus Sars-Cov-2 “diventeranno tutt’uno”. “Per i ceppi del passato – ha aggiunto l’esperto – ci sarà sempre meno spazio. L’aumento della prevalenza non si può fermare, è solo questione di tempo. Essendo più contagioso il ceppo ...

iasius_1 : RT @fcolarieti: Dilaga la variante inglese. Primi casi anche nel Lazio. Dubbi sull’efficacia di vaccini e tamponi. Per gli esperti serviran… - cesarebrogi1 : RT @fcolarieti: Dilaga la variante inglese. Primi casi anche nel Lazio. Dubbi sull’efficacia di vaccini e tamponi. Per gli esperti serviran… - rra_1978 : RT @fcolarieti: Dilaga la variante inglese. Primi casi anche nel Lazio. Dubbi sull’efficacia di vaccini e tamponi. Per gli esperti serviran… - fcolarieti : Dilaga la variante inglese. Primi casi anche nel Lazio. Dubbi sull’efficacia di vaccini e tamponi. Per gli esperti… - QPeriscopica : RT @infoitinterno: COVID Variante dilaga a Pescara, record casi. Scuole chiuse fino al 28 febbraio -