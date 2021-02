COVID, ennesima vittima al Moscati di Avellino (Di martedì 16 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ deceduto questa mattina, nella terapia intensiva del COVID Hospital dell’Azienda Moscati, un paziente di 66 anni di Ospedaletto d’Alpinolo (Av). L’uomo era ricoverato dal 7 febbraio e il 13 era stato trasferito in terapia intensiva. Nella terapia intensiva del COVID Hospital risultano ricoverati 6 pazienti. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 16 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ deceduto questa mattina, nella terapia intensiva delHospital dell’Azienda, un paziente di 66 anni di Ospedaletto d’Alpinolo (Av). L’uomo era ricoverato dal 7 febbraio e il 13 era stato trasferito in terapia intensiva. Nella terapia intensiva delHospital risultano ricoverati 6 pazienti. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

ladyonorato : Questo allarmismo con gli appelli a “misure rafforzate” per fermare la “variante inglese” sono l’ennesima prova di… - daniele19921 : RT @ladyonorato: Questo allarmismo con gli appelli a “misure rafforzate” per fermare la “variante inglese” sono l’ennesima prova di inadeg… - cesarebrogi1 : RT @Misurelli77: @annabocella Movimento politico 3V Vogliamo verità sui vaccini Negazionisti del Covid, credono alla teoria dei Qanon, odia… - live_dom : RT @ladyonorato: Questo allarmismo con gli appelli a “misure rafforzate” per fermare la “variante inglese” sono l’ennesima prova di inadeg… - Pietro_Otto : RT @sabrimaggioni: Miami, dottore di 58 anni muore 3 settimane dopo essere stato vaccinato con vaccino Pfizer Iniziano ad aumentare i casi… -

Ultime Notizie dalla rete : COVID ennesima Rabbia e delusione sugli sci. Critiche da più fronti al ministro Speranza: "Una condotta inaccettabile"

Con i nervi a fior di pelle, per l'ennesima falsa partenza di una stagione invernale alla quale ... che hanno investito importanti risorse per rispettare il protocollo anti Covid e preparare al meglio ...

Col male non si convive, si combatte. Basta insani polveroni

Stiamo avendo l'ennesima riprova che le parole sono pietre e possono troncare il respiro. Perch ...in scienziati che sappiano spiegare tutto questo e che chiedano risposte adeguate alla sfida del Covid ...

È deceduto questa mattina, nella terapia intensiva del Covid Hospital dell’Azienda Moscati, un paziente di 66 anni di Ospedaletto d’Alpinolo (Av). L’uomo era ricoverato dal 7 febbraio e il 13 era stat ...

Genova, tensione alla protesta dei ristoratori contro le misure anti-Covid: cori, insulti e strade bloccate

Una volta preso atto dell’indisponibilità della Regione a un incontro pubblico, il corteo si è spostato verso piazza Corvetto con alcuni manifestanti intenzionati a bloccare la stazione di Genova Brig ...

