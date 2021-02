Carnevale ai tempi della pandemia | altro che lupo cattivo | il nemico si chiama coronavirus

(Di martedì 16 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoDa corsaro nero a, da principe azzurro ad amuchina, da Zorro a sanificatore. E’ il primoin tempo di covid e si vede. Strade meno imbrattate da schiuma e coriandoli, divieto di sfilate e festeggiamenti in stile Rio de Janeiro. Per i più piccoli, uncolpo al cuore dopo la scuola a singhiozzo ed un Natale senza incontri ravvicinati del terzo tipo con il Babbo più famoso del mondo. Ed allora se il dress code è quello del covid, in Campania in tanti si sono sbizzarriti con maschere a tema: il personaggionon è più ilo il pirata, ma il. Un bimbo vestito di verde, un pò impaurito diventa il male da sconfiggere. Così arriva chi salverà il mondo, ed il: l’amuchina e il ...

