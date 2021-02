Birmania, Onu ai Militari: 'Possibili gravi conseguenze se verrà usata mano pesante contro i dimostranti' (Di martedì 16 febbraio 2021) I Militari che hanno rovesciato il governo del Myanmar, non allentano la stretta repressiva nonostante le condanne della comunità internazionale e le imponenti manifestazioni di piazza che chiedono la ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 16 febbraio 2021) Iche hanno rovesciato il governo del Myanmar, non allentano la stretta repressiva nonostante le condanne della comunità internazionale e le imponenti manifestazioni di piazza che chiedono la ...

