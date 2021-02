Biathlon, Dorothea Wierer vince la Coppa del Mondo della 15 km se… Tutte le combinazioni (Di martedì 16 febbraio 2021) La giornata di martedì 16 febbraio sarà cruciale per l’Italia del Biathlon. Ai Mondiali di Pokljuka è programmata l’individuale femminile, un format dove il movimento azzurro ha mandato a medaglia tre atlete differenti nelle ultime tre edizioni iridate! Infatti al bronzo di Alexia Runggaldier nel 2017, hanno fatto seguito l’argento di Lisa Vittozzi nel 2019 e soprattutto l’oro di Dorothea Wierer nel 2020. La trentenne altoatesina è quindi la campionessa in carica e parte per difendere il proprio titolo mondiale, impresa in passato compiuta solo dalla tedesca Petra Schaaf e dalla norvegese Tora Berger. Al tempo stesso, la vedette della squadra italiana si giocherà la possibilità di conquistare per la seconda volta in carriera la Coppa del Mondo di specialità della 15 ... Leggi su oasport (Di martedì 16 febbraio 2021) La giornata di martedì 16 febbraio sarà cruciale per l’Italia del. Ai Mondiali di Pokljuka è programmata l’individuale femminile, un format dove il movimento azzurro ha mandato a medaglia tre atlete differenti nelle ultime tre edizioni iridate! Infatti al bronzo di Alexia Runggaldier nel 2017, hanno fatto seguito l’argento di Lisa Vittozzi nel 2019 e soprattutto l’oro dinel 2020. La trentenne altoatesina è quindi la campionessa in carica e parte per difendere il proprio titolo mondiale, impresa in passato compiuta solo dalla tedesca Petra Schaaf e dalla norvegese Tora Berger. Al tempo stesso, la vedettesquadra italiana si giocherà la possibilità di conquistare per la seconda volta in carriera ladeldi specialità15 ...

Ultime Notizie dalla rete : Biathlon Dorothea Lisa, la maledizione continua: partenza disastrosa subito fuori dal podio

Seconda a 17 l'austriaca Hauser, terza a 33 la francese Chevalier, mentre Dorothea Wierer, perfetta ... al risultato più importante in carriera nel biathlon dopo le soddisfazioni nello skiroll. Porta a ...

Mondiali: Wierer ai piedi del podio nell'inseguimento

Gara in rimonta per Dorothea Wierer nell'inseguimento dei Mondiali di Pokljuka, rimonta autorevole, caratterizzata dai zero errori al poligono che hanno permesso alla campionessa azzurra di risalire dalla ventesima alla ...

Mondiali biathlon, Dorothea Wierer 4^ in rimonta nell'inseguimento Sky Sport Seconda a 17 l'austriaca Hauser, terza a 33 la francese Chevalier, mentreWierer, perfetta ... al risultato più importante in carriera neldopo le soddisfazioni nello skiroll. Porta a ...Gara in rimonta perWierer nell'inseguimento dei Mondiali di Pokljuka, rimonta autorevole, caratterizzata dai zero errori al poligono che hanno permesso alla campionessa azzurra di risalire dalla ventesima alla ...