Vendite online | Antitrust | istruttoria per Leroy Merlin | Unieuro e Mediaworld

(Di lunedì 15 febbraio 2021) (Teleborsa) – L’ha aperto tre istruttorie nei confronti di-Monoclick e Media World a seguito di una serie di segnalazioni relative alle loro. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in particolare, sta indagando sull’esistenza di alcune condotte illecite in possibile violazione del Codice del Consumo. Ritardata o mancata consegna dei prodotti ordinati, annullamento unilaterale degli ordini effettuati dai consumatori per prodotti presentati come disponibili (nonostante il pagamento e l’addebito del corrispettivo), omessa/inadeguata informazione sui tempi effettivi di consegna, sui ritardi e sulle problematiche relative alla corretta esecuzione degli ordini, omessa/ inadeguata assistenza post-vendita ...

Ultime Notizie dalla rete : Vendite online

Il Messaggero

L'Antitrust ha aperto tre istruttorie nei confronti di Leroy Merlin , Unieuro - Monoclick e Media World a seguito di una serie di segnalazioni relative alle loro. L' Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato , in particolare, sta indagando sull'esistenza di alcune condotte illecite in possibile violazione del Codice del Consumo . ...... distributore di prodotti per il fai - da - te, a seguito di numerose segnalazioni di consumatori sulla ritardata o mancata consegna dei prodotti ordinati; l'omessa e o ingannevole ...