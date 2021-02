Urla contro Rosalinda Cannavò e il suo avvicinamento a Zenga: la reazione (Di lunedì 15 febbraio 2021) Fan Urlano contro Rosalinda Cannavò L’avvicinamento ad Andrea Zenga non sembra essere gradito dai fan di Rosalinda Cannavò che quest’oggi, esattamente come alcuni giorni fa, hanno deciso di raggiungere la Casa di Cinecittà per lanciare nuovi avvertimenti all’attrice. Pare infatti che non molti abbiano apprezzato troppo, anche alla luce del credo di Rosalinda, la quale L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di lunedì 15 febbraio 2021) FannoL’ad Andreanon sembra essere gradito dai fan diche quest’oggi, esattamente come alcuni giorni fa, hanno deciso di raggiungere la Casa di Cinecittà per lanciare nuovi avvertimenti all’attrice. Pare infatti che non molti abbiano apprezzato troppo, anche alla luce del credo di, la quale L'articolo proviene da Novella 2000.

CorSport : #Paratici urla contro #Calvarese: rischia una squalifica - matteosalvinimi : Condannato all’ergastolo per omicidio della figlia, violenza sessuale e maltrattamenti in famiglia verso gli altri… - FFucsia : RT @_heysestra: Ci sono i fans del tizetavip che stanno dando della cattiva e perfida a Dayane per aver detto che la sua vittoria sarà quan… - Vincenz02550520 : RT @_heysestra: Ci sono i fans del tizetavip che stanno dando della cattiva e perfida a Dayane per aver detto che la sua vittoria sarà quan… - _heysestra : Ci sono i fans del tizetavip che stanno dando della cattiva e perfida a Dayane per aver detto che la sua vittoria s… -