Quella sinistra che dice No a Draghi: così l’opposizione non è un’esclusiva di Giorgia Meloni (Di lunedì 15 febbraio 2021) Da qualsiasi lato la si guardi, è un’ottima notizia che l’Assemblea nazionale di sinistra Italiana abbia approvato a maggioranza la relazione del suo segretario Nicola Fratoianni per votare contro la fiducia al Governo Draghi, prendendosi la responsabilità di stare all’opposizione e di votare di volta in volta i provvedimenti che verranno valutati singolarmente. È un’ottima notizia, almeno per chi crede ancora nel valore democratico del dibattito e dell’opposizione in un Parlamento che così largamente appoggia il governo e per chi non si lascia ammorbare dalle sirene di una politica appiattita sull’uomo solo al comando. E, sia chiaro, è un gran bene anche per lo stesso Draghi, che potrà usufruire di un’opposizione che lo pungoli da entrambe le parti (Meloni a destra e ... Leggi su tpi (Di lunedì 15 febbraio 2021) Da qualsiasi lato la si guardi, è un’ottima notizia che l’Assemblea nazionale diItaliana abbia approvato a maggioranza la relazione del suo segretario Nicola Fratoianni per votare contro la fiducia al Governo, prendendosi la responsabilità di stare ale di votare di volta in volta i provvedimenti che verranno valutati singolarmente. È un’ottima notizia, almeno per chi crede ancora nel valore democratico del dibattito e delin un Parlamento chelargamente appoggia il governo e per chi non si lascia ammorbare dalle sirene di una politica appiattita sull’uomo solo al comando. E, sia chiaro, è un gran bene anche per lo stesso, che potrà usufruire di un’opposizione che lo pungoli da entrambe le parti (a destra e ...

