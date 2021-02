Per Draghi grana sci con lo stop fino al 5 marzo. Furiosi Lega e governatori (Di lunedì 15 febbraio 2021) Le piste di sci restano chiuse fino al 5 marzo, ma non si fermano le polemiche sulla decisione del ministro della Salute Speranza a poche ore dalla promessa riapertura degli impianti. La rabbia arriva ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 15 febbraio 2021) Le piste di sci restano chiuseal 5, ma non si fermano le polemiche sulla decisione del ministro della Salute Speranza a poche ore dalla promessa riapertura degli impianti. La rabbia arriva ...

GiovanniToti : Tutte le sante domeniche il super consulente del Ministero della Salute #Ricciardi invoca un nuovo lockdown totale.… - VittorioSgarbi : Per dare il segno della discontinuità Draghi deve rinnovare il Comitato tecnico scientifico e cacciare, con Speranz… - ricpuglisi : Per colpa di @robersperanza e @WRicciardi l'esordio del governo Draghi è MOLTO PEGGIO di quanto mi aspettassi. #Sci #Banderuole - PaoloX68 : RT @BlobRai3: SGARBI 'IN MASCHERA' 'Sarebbe assurdo un nuovo lockdown totale: significherebbe che siamo governati dalla paura.Per dare il s… - donatodonati : RT @Phastidio: Mi pare che la dinamica sia ormai acquisita: Draghi tace e i politici passano la giornata a declamare. I giornalisti avranno… -