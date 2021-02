Oggi è un altro giorno: Memo Remigi, grande commozione per sua moglie Lucia (Di lunedì 15 febbraio 2021) Serena Bortone ha aperto una nuova settimana televisiva con un appuntamento strepitoso di Oggi è un altro giorno, lo show pomeridiano in onda su Rai1. Suo ospite per questa puntata è stato Memo Remigi, il famoso cantante: avendo perso da pochissimo tempo sua moglie, sin dall’inizio dell’intervista ha voluto dedicarle splendide parole. “Suono tutti i giorni, anche per dimenticare” – ha ammesso Memo – “Mia moglie Lucia non c’è più, a lei avevo dedicato Innamorati a Milano“. Quindi, intonando questa bellissima canzone, si è lasciato andare alla commozione. La loro vita insieme ha avuto inizio tanti anni fa, quando entrambi erano ancora giovanissimi: “Ci siamo conosciuti a 22 anni, e in tutto questo periodo è riuscita a ... Leggi su dilei (Di lunedì 15 febbraio 2021) Serena Bortone ha aperto una nuova settimana televisiva con un appuntamento strepitoso diè un, lo show pomeridiano in onda su Rai1. Suo ospite per questa puntata è stato, il famoso cantante: avendo perso da pochissimo tempo sua, sin dall’inizio dell’intervista ha voluto dedicarle splendide parole. “Suono tutti i giorni, anche per dimenticare” – ha ammesso– “Mianon c’è più, a lei avevo dedicato Innamorati a Milano“. Quindi, intonando questa bellissima canzone, si è lasciato andare alla. La loro vita insieme ha avuto inizio tanti anni fa, quando entrambi erano ancora giovanissimi: “Ci siamo conosciuti a 22 anni, e in tutto questo periodo è riuscita a ...

