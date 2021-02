Nuovo Lockdown totale in arrivo? Da Ricciardi a Vaia: scenari e pareri degli esperti (Di lunedì 15 febbraio 2021) L’epidemia sta peggiorando, serve un Nuovo Lockdown totale. Questo è stato il parere di Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute, sulle misure restrittive anti-covid da adottare prima che la situazione contagi coli in picchiata. “E’ urgente cambiare subito la strategia di contrasto al virus SarsCov2: è necessario un Lockdown totale in tutta Italia immediato, che preveda anche la chiusura delle scuole facendo salve le attività essenziali, ma di durata limitata”, ha detto. Una nuova chiusure pressoché totale, per arginare la diffusione delle varianti del coronavirus in Italia. Con l’indice Rt in risalita a 0.95 e l’istituzione di diverse zone rosse in diversi comuni italiani, l’esigenza di una più immediata e rigorosa stretta è stata sollecitata da ... Leggi su leggioggi (Di lunedì 15 febbraio 2021) L’epidemia sta peggiorando, serve un. Questo è stato il parere di Walter, consigliere del ministro della Salute, sulle misure restrittive anti-covid da adottare prima che la situazione contagi coli in picchiata. “E’ urgente cambiare subito la strategia di contrasto al virus SarsCov2: è necessario unin tutta Italia immediato, che preveda anche la chiusura delle scuole facendo salve le attività essenziali, ma di durata limitata”, ha detto. Una nuova chiusure pressoché, per arginare la diffusione delle varianti del coronavirus in Italia. Con l’indice Rt in risalita a 0.95 e l’istituzione di diverse zone rosse in diversi comuni italiani, l’esigenza di una più immediata e rigorosa stretta è stata sollecitata da ...

