Idee ribelli: Budget di Salute (Di lunedì 15 febbraio 2021) Le Idee ribelli sono le Idee che possono rendere straordinario il nostro Paese e che si ribellano alla quieta disperazione del non cambiare nulla. Le Idee ribelli si compongono di due parole dove ribelle è l’aggettivo come: Identità Digitale, Acqua Pubblica o Reddito Energetico. Proponi la tua idea ribelle! Compito di chi si proporrà come custode di un’idea ribelle sarà quello di promuoverla, ma anche e soprattutto di creare la consapevolezza che il tempo per quella idea è oggi. Oggi Celeste D’Arrando, portavoce del MoVimento 5 Stelle alla Camera dei Deputati, propone la sua idea ribelle “Budget di Salute” raccontandola con il supporto di Angelo Righetti, medico specializzato in psichiatria, neurologia, epidemiologia e farmacologia, direttore di vari Dipartimenti di ... Leggi su ilblogdellestelle (Di lunedì 15 febbraio 2021) Lesono leche possono rendere straordinario il nostro Paese e che si ribellano alla quieta disperazione del non cambiare nulla. Lesi compongono di due parole dove ribelle è l’aggettivo come: Identità Digitale, Acqua Pubblica o Reddito Energetico. Proponi la tua idea ribelle! Compito di chi si proporrà come custode di un’idea ribelle sarà quello di promuoverla, ma anche e soprattutto di creare la consapevolezza che il tempo per quella idea è oggi. Oggi Celeste D’Arrando, portavoce del MoVimento 5 Stelle alla Camera dei Deputati, propone la sua idea ribelle “di” raccontandola con il supporto di Angelo Righetti, medico specializzato in psichiatria, neurologia, epidemiologia e farmacologia, direttore di vari Dipartimenti di ...

Ultime Notizie dalla rete : Idee ribelli La faida indebolisce M5s. L'appello di Casaleggio

In gran parte hanno idee 'sovraniste' e antieuropeiste, ma tra i critici ci sono anche esponenti ... Ed è sempre più fondato il timore dei vertici che al Senato i ribelli possano formare un gruppo ...

Uscite, petizioni e polemiche: Movimento cinque stelle in allarme dopo scelte Draghi -

'Scegliere le idee del secolo che è finito nel 1999 oppure quelle del secolo che finirà nel 2099. Se il 2099 è un`... I 'ribelli', come previsto, si sono ridotti, molti hanno annunciato di volersi ...

Ribelli M5S, in 13 pronti a fare gruppo Casaleggio media: potete astenervi Il Gazzettino SCISSIONE M5S, RIBELLI VS GRILLO/ Lezzi: “nuovo voto Rousseau o no fiducia Draghi”

M5s a rischio scissione in Aula sulla fiducia al Governo Draghi: Lezzi “nuovo voto su Rousseau o non voteremo la fiducia". Ribelli contro Grillo e Crimi ...

La crociata di Donald che demolisce i repubblicani

I pochi consiglieri che si attardano a Mar-a-Lago, il buen retiro in Florida dell’ex presidente americano Donald Trump, gli han presentato la mancata condanna al secondo processo per impeachment - per ...

