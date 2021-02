GF Vip, Rosalinda e Andrea Zenga a cuore aperto sul ‘flirt’ in corso (Di martedì 16 febbraio 2021) Il progressivo avvicinamento tra Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò al Grande Fratello Vip continua a tenere banco. I due sembrano non voler nascondere il reciproco affetto che li lega, come testimonia anche la ‘dichiarazione’ fatta dal ragazzo alla coinquilina. “Il cuore batteva a mille“, la rivelazione dell’attrice ad Alfonso Signorini. Rosalinda e Andrea Zenga: innamoramento in corso? Al Grande Fratello Vip sta nascendo un nuovo amore? Dopo Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, che stanno vivendo fra alti e bassi la loro romantica love story fra le mura di Cinecittà, altri due ‘Vipponi’ sembrano cedere alle tentazioni dell’amore. Stiamo parlando di Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò, con il primo che ha ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 16 febbraio 2021) Il progressivo avvicinamento traCannavò al Grande Fratello Vip continua a tenere banco. I due sembrano non voler nascondere il reciproco affetto che li lega, come testimonia anche la ‘dichiarazione’ fatta dal ragazzo alla coinquilina. “Ilbatteva a mille“, la rivelazione dell’attrice ad Alfonso Signorini.: innamoramento in? Al Grande Fratello Vip sta nascendo un nuovo amore? Dopo Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, che stanno vivendo fra alti e bassi la loro romantica love story fra le mura di Cinecittà, altri due ‘Vipponi’ sembrano cedere alle tentazioni dell’amore. Stiamo parlando diCannavò, con il primo che ha ...

infoitcultura : Gf Vip, Rosalinda parla con lo psicologo e prende una decisione sul fidanzato - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Zenga e Rosalinda si dichiarano: «Era da tanto che non mi piaceva così una persona» - _yvanx : Previsioni: Andrea Zenga e Rosalinda a Temptation Island VIP Tentatore: Giuliano Tentatrice: Alessia Zelletta #gfvip @ZellettaAlessia - roberta61493815 : RT @peularis: Ci pensate che Tommaso ha 1,3 milioni di followers su Instagram, mezzo mondo vip italiano del web che fa appelli per far vota… - Flavia05992586 : @GrandeFratello Non sa più cosa inventarsi Rosalinda ! Un abbraccio a GF vip e al mio Alessio da Fg #gfvip2020 -