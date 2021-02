Furiosa lite tra Asia Argento e Senaldi a Non è L’Arena: “Stai zitto, ti infilo il tacco in bocca” (video) (Di lunedì 15 febbraio 2021) Fulmini e saette tra Asia Argento e Senaldi a Non è L’Arena, il format di Massimo Giletti andato in onda ieri sera, 14 febbraio, su La7. La figlia del maestro dell’horror ha citato proprio il padre mentre impugnava la sua scarpa e minacciava il direttore di Libero Quotidiano Pietro Senaldi. Cos’è successo? L’argomento era il caso Alberto Genovese, e Asia Argento si è esposta tantissimo, negli ultimi tempi, sulla violenza contro le donne di cui ha parlato anche nel suo ultimo libro Anatomia Di Un Cuore Selvaggio tra le cui pagine ha puntato il dito anche sul regista Rob Cohen che avrebbe abusato di lei sul set del film xXx. A scatenare i dissapori e a far precipitare la situazione è stata l’allusione alle 20 ore contestate dalle vittime di Genovese durante le ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 15 febbraio 2021) Fulmini e saette traa Non è, il format di Massimo Giletti andato in onda ieri sera, 14 febbraio, su La7. La figlia del maestro dell’horror ha citato proprio il padre mentre impugnava la sua scarpa e minacciava il direttore di Libero Quotidiano Pietro. Cos’è successo? L’argomento era il caso Alberto Genovese, esi è esposta tantissimo, negli ultimi tempi, sulla violenza contro le donne di cui ha parlato anche nel suo ultimo libro Anatomia Di Un Cuore Selvaggio tra le cui pagine ha puntato il dito anche sul regista Rob Cohen che avrebbe abusato di lei sul set del film xXx. A scatenare i dissapori e a far precipitare la situazione è stata l’allusione alle 20 ore contestate dalle vittime di Genovese durante le ...

