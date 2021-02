Fisco, CNA: serve una radicale riforma dell’IRPEF e una riduzione della tassazione (Di lunedì 15 febbraio 2021) (Teleborsa) – Sono circa 1,4 milioni le imprese individuali, in larga parte artigiane, che non hanno i requisiti per aderire al regime forfettario e pertanto sono quelle maggiormente esposte alla complessità e all’iniquità del sistema fiscale italiano. È quanto ha evidenziato la CNA nel corso dell’audizione davanti alle commissioni finanze di Camera e Senato sottolineando l’urgenza di procedere ad una complessiva riforma dell’IRPEF orientata all’equità del prelievo e alla semplicità dell’applicazione. Secondo la Confederazione nazionale dell’artigianato e della piccola e media impresa la riforma inoltre dovrà procedere di pari passo con la progressiva riduzione della pressione fiscale per tutti i percettori di reddito da lavoro che in quasi mezzo secolo è salita dal 30 al 42% ma in ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 15 febbraio 2021) (Teleborsa) – Sono circa 1,4 milioni le imprese individuali, in larga parte artigiane, che non hanno i requisiti per aderire al regime forfettario e pertanto sono quelle maggiormente esposte alla complessità e all’iniquità del sistema fiscale italiano. È quanto ha evidenziato la CNA nel corso dell’audizione davanti alle commissioni finanze di Camera e Senato sottolineando l’urgenza di procedere ad una complessivaorientata all’equità del prelievo e alla semplicità dell’applicazione. Secondo la Confederazione nazionale dell’artigianato epiccola e media impresa lainoltre dovrà procedere di pari passo con la progressivapressione fiscale per tutti i percettori di reddito da lavoro che in quasi mezzo secolo è salita dal 30 al 42% ma in ...

