Fabio Testi, l’uomo che ha amato le donne più belle del mondo. E non ha intenzione di smettere (Di lunedì 15 febbraio 2021) Fabio Testi, vita privata e carriera guarda le foto Ha amato le donne più belle dello showbiz, simboli irresistibili di sensualità e magnetismo: Ursula Andress, Charlotte Rampling, Anita Ekberg (sotto), Edwige Fenech, Brooke Shields… Fabio Testi – che quest’anno festeggerà gli 80 anni, dimostrandone un terzo in meno – non pare intenzionato a smettere di mietere “vittime”. Sembrava essersi “tranquillizzato” – sentimentalmente parlando – grazie alla relazione con Antonella Liguori, ma ... Leggi su iodonna (Di lunedì 15 febbraio 2021), vita privata e carriera guarda le foto Halepiùdello showbiz, simboli irresistibili di sensualità e magnetismo: Ursula Andress, Charlotte Rampling, Anita Ekberg (sotto), Edwige Fenech, Brooke Shields…– che quest’anno festeggerà gli 80 anni, dimostrandone un terzo in meno – non pare intenzionato adi mietere “vittime”. Sembrava essersi “tranquillizzato” – sentimentalmente parlando – grazie alla relazione con Antonella Liguori, ma ...

cobaltmale : RT @ThisIsGCampbell: Fabio TESTI - ThisIsGCampbell : Fabio TESTI - cobaltmale : RT @ThisIsGCampbell: Fabio Testi in The Inheritance (1976) - ThisIsGCampbell : Fabio Testi in The Inheritance (1976) - ThisIsGCampbell : Fabio Testi and Dominique Sanda in The Inheritance (1976) -