Dimitrov-Karatsev in tv: data, orario, canale e diretta streaming Australian Open 2021 (Di lunedì 15 febbraio 2021) Grigor Dimitrov e Aslan Karatsev si affronteranno per un posto nelle semifinali degli Australian Open 2021. Il bulgaro ha eliminato sorprendentemente Dominic Thiem, in 3 set, mentre il russo ha sconfitto Felix Auger-Alissime, in 5 duri parziali. La sfida valida per i quarti di finale andrà in scena martedì 16 febbraio, secondo match a partire dalle ore 2:30 sul palcoscenico di Melbourne. La diretta televisiva sarà offerta da Eurosport (canale 210 o 211 di Sky, disponibile anche su Dazn), con Eurosport Player a fungere da piattaforma streaming. Inoltre, Sportface.it garantirà aggiornamenti e approfondimenti ai propri lettori, rigorosamente post-match. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 15 febbraio 2021) Grigore Aslansi affronteranno per un posto nelle semifinali degli. Il bulgaro ha eliminato sorprendentemente Dominic Thiem, in 3 set, mentre il russo ha sconfitto Felix Auger-Alissime, in 5 duri parziali. La sfida valida per i quarti di finale andrà in scena martedì 16 febbraio, secondo match a partire dalle ore 2:30 sul palcoscenico di Melbourne. Latelevisiva sarà offerta da Eurosport (210 o 211 di Sky, disponibile anche su Dazn), con Eurosport Player a fungere da piattaforma. Inoltre, Sportface.it garantirà aggiornamenti e approfondimenti ai propri lettori, rigorosamente post-match. SportFace.

infoitsport : Australian Open: Dominic Thiem questa volta non si salva. Fuori per mano di Dimitrov. Continua la favola di Karatsev - infoitsport : Australian Open: ottavi fatali a Thiem, passa Dimitrov. Karatsev continua a sorprendere - Sportmediaset - infoitsport : Il quarto delle sorprese scuote l’Australian Open: Dimitrov elimina Thiem, Karatsev rimonta Auger - infoitsport : Australian Open, Thiem crolla con Dimitrov. Karatsev è il Leicester del tennis - infoitsport : DIMITROV-KARATSEV in tv: data, orario, canale e diretta streaming Australian Open 2021 -