TuttoMercatoWeb : Juventus, lesione al bicipite per Cuadrado: salta il Porto. Dybala e Ramsey vicini al rientro - UgoBaroni : RT @SkySport: Infortunio Cuadrado, l’esito degli esami della Juve: salta Porto e Crotone - sportli26181512 : Cuadrado salta Porto e Crotone: la nota della Juve: Una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia d… - juventusfire : Lesione al bicipite femorale della coscia destra per @Cuadrado. Salta il #Porto. - sportli26181512 : Infortunio Cuadrado, l’esito degli esami della Juve: salta Porto e Crotone: L'esterno colombiano è stato sottoposto… -

Ultime Notizie dalla rete : Cuadrado salta

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTOLo si apprende da una nota pubblicata dalla società torinese sul proprio sito ufficiale: " Gli esami cui è stato sottoposto questa mattina Juanpresso il J - Medical hanno evidenziato una ...Settimane tormentate per Cuadrado. Dopo lo stop per Covid, il colombiano starà fuori almeno 10 giorni per un problema muscolare accusato contro il Napoli. Gli esami hanno evidenziato ...Settimane tormentate per Cuadrado. Dopo lo stop per Covid, il colombiano starà fuori almeno 10 giorni per un problema muscolare accusato contro il Napoli. Gli esami hanno evidenziato una lesione di ...