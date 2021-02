Covid, aumento dei casi a Sant’Agata: la minoranza scrive al Prefetto (Di lunedì 15 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSant’Agata de’ Goti (Bn) – “I Consiglieri Comunali di minoranza del Comune di Sant’Agata de’ Goti, con la presente, rappresentano che nelle ultime settimane, ed in particolare negli ultimi giorni, la curva epidemiologica dei contagi da Covid-19 (come da dati pubblici forniti), nel contesto del territorio cittadino, sta assumendo una rilevanza e una portata che mette a repentaglio e in serio pericolo la pubblica incolumità”. Inizia così una lettera inviata al Prefetto da parte dei consiglieri comunali di Sant’Agata de’ Goti Carmine Valentino, Giannetta Fusco, Renato Lombardi, Nicoletta Vene e Luciano Iannotta, indirizzata al Prefetto di Benevento in relazione all’andamento epidemiologico nella cittadina saticulana. “Nonostante i sottoscritti ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 15 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutide’ Goti (Bn) – “I Consiglieri Comunali didel Comune dide’ Goti, con la presente, rappresentano che nelle ultime settimane, ed in particolare negli ultimi giorni, la curva epidemiologica dei contagi da-19 (come da dati pubblici forniti), nel contesto del territorio cittadino, sta assumendo una rilevanza e una portata che mette a repentaglio e in serio pericolo la pubblica incolumità”. Inizia così una lettera inviata alda parte dei consiglieri comunali dide’ Goti Carmine Valentino, Giannetta Fusco, Renato Lombardi, Nicoletta Vene e Luciano Iannotta, indirizzata aldi Benevento in relazione all’andamento epidemiologico nella cittadina saticulana. “Nonostante i sottoscritti ...

