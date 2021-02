Calcio: Infantino, 'tante bugie, ma detto all’arbitro donna di non salutare lo sceicco' (Di lunedì 15 febbraio 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di lunedì 15 febbraio 2021) su Notizie.it.

LegaProOfficial : Piano Strategico 2021-24, #LegaPro è il calcio che fa bene al Paese ???? Con una nuova 'Visione', una chiara 'Missio… - TV7Benevento : Calcio: Infantino, 'tante bugie, ma detto all’arbitro donna di non salutare lo sceicco'... - 1Skeptical : RT @giuliocavalli: Finale del mondiale per club in Qatar, premiazioni. Il presidente della FIFA Infantino istruisce le donne della squadra… - ZebAstieno : RT @giuliocavalli: Finale del mondiale per club in Qatar, premiazioni. Il presidente della FIFA Infantino istruisce le donne della squadra… - sportface2016 : #Fifa, #Infantino non ci sta: 'Non ho mai detto all'arbitro donna di non salutare lo sceicco' -