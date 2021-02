Barzagli: «Juventus trasformata. De Ligt e Demiral? Grande futuro» (Di lunedì 15 febbraio 2021) Andrea Barzagli ha parlato della Juventus e del momento di cambiamento che sta attraversando. Ecco cosa ha detto l’ex difensore bianconero Andrea Barzagli è intervenuto nel corso della diretta Twitch del canale ufficiale della Juventus. Nel corso di Tutti Pazzi per la Juve l’ex difensore bianconero ha parlato di vari temi riguardo alla Juventus. LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SU Juventus NEWS 24 JUVE DI PIRLO – «Ho visto due partite sulle 300 che ci sono state, mi sono escluso dal calcio in questo periodo perché ne avevo bisogno. Ho visto quella con l’Inter in campionato e coppa. Vedendo i risultati e qualche highlights ogni tanto, devo dire la Juve che è cambiata molto nell’ultimo mese, lo si nota dai risultato perché prende meno gol e perché l’ultima partita l’ha decisa un ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 15 febbraio 2021) Andreaha parlato dellae del momento di cambiamento che sta attraversando. Ecco cosa ha detto l’ex difensore bianconero Andreaè intervenuto nel corso della diretta Twitch del canale ufficiale della. Nel corso di Tutti Pazzi per la Juve l’ex difensore bianconero ha parlato di vari temi riguardo alla. LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SUNEWS 24 JUVE DI PIRLO – «Ho visto due partite sulle 300 che ci sono state, mi sono escluso dal calcio in questo periodo perché ne avevo bisogno. Ho visto quella con l’Inter in campionato e coppa. Vedendo i risultati e qualche highlights ogni tanto, devo dire la Juve che è cambiata molto nell’ultimo mese, lo si nota dai risultato perché prende meno gol e perché l’ultima partita l’ha decisa un ...

internetExpBot : ?? |Barzagli welcomes Ogbonna swoop Andrea Barzagli insists the arrival of Angelo Ogbonna will provide extra moti… - CDM_Giuliano : @yvngdaggerduck Forse non tifavi Juventus ai tempi, ma io ricordo un assist al bacio, in Champions League, di Barza… - de_pinot : Terza (si fa per dire) formazione (4-3-3) Buffon D. Alves Evra Barzagli Chiellini Pirlo Vidal Pogba C. Ronaldo Ibr… - MondoBN : Allegri: Barzagli sta progredendo bene. Pogba? Lo vogliono tutti, è normale - MondoBN : Barzagli, si lavora per riaverlo a febbraio -