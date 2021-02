Barcellona, Jordi Alba: «Chiunque può batterci. Messi? Se ne parla tanto» (Di lunedì 15 febbraio 2021) Jordi Alba, terzino del Barcellona, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro il Paris Saint-Germain Jordi Alba, terzino del Barcellona, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro il Paris Saint-Germain. ASPETTATIVE – «Le sensazioni sono buone, ma non ci sono favoriti. Sarà una partita difficile. Bisogna giocare con grande intensità entrambe le partite». PIQUE – «È un tassello fondamentale della squadra. Un giocatore molto importante con una grande carriera. Crea una bella atmosfera anche nello spogliatoio». FUTURO Messi – «Se sapessi qualcosa sul suo futuro, non lo direi. È impegnato totalmente con il Barcellona, deciderà alla ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 15 febbraio 2021), terzino del, hato in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro il Paris Saint-Germain, terzino del, hato in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro il Paris Saint-Germain. ASPETTATIVE – «Le sensazioni sono buone, ma non ci sono favoriti. Sarà una partita difficile. Bisogna giocare con grande intensità entrambe le partite». PIQUE – «È un tassello fondamentale della squadra. Un giocatore molto importante con una grande carriera. Crea una bella atmosfera anche nello spogliatoio». FUTURO– «Se sapessi qualcosa sul suo futuro, non lo direi. È impegnato totalmente con il, deciderà alla ...

