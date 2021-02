Australian Open, Fognini ko con Nadal e Berrettini si ritira (Di lunedì 15 febbraio 2021) (Adnkronos) – Fabio Fognini fuori con Rafael Nadal e Matteo Berrettini si ritira. Finisce così l’avventura degli italiani all’Australian Open. Fognini, n.17 del ranking, ha ceduto 6-3, 6-4, 6-2 in poco più di due ore e un quarto di gioco allo spagnolo numero 2 del mondo. Berrettini non è nemmeno potuto scendere in campo contro il greco n.6 Atp Stefanos Tsitsipas: il tennista romano è stato infatti costretto al forfait a causa dell’infortunio rimediato agli addominali nel match precedente contro il russo Kharen Khachanov. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 15 febbraio 2021) (Adnkronos) – Fabiofuori con Rafaele Matteosi. Finisce così l’avventura degli italiani all’, n.17 del ranking, ha ceduto 6-3, 6-4, 6-2 in poco più di due ore e un quarto di gioco allo spagnolo numero 2 del mondo.non è nemmeno potuto scendere in campo contro il greco n.6 Atp Stefanos Tsitsipas: il tennista romano è stato infatti costretto al forfait a causa dell’infortunio rimediato agli addominali nel match precedente contro il russo Kharen Khachanov. L'articolo CalcioWeb.

Eurosport_IT : NOOOOOO ???? Matteo Berrettini non recupera dall'infortunio rimediato nel match contro Khachanov ed è costretto al r… - ItaliaTeam_it : ?? Agli ottavi degli Australian Open! ???? Matteo Berrettini e Fabio Fognini battono in tre set rispettivamente Karen… - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS Australian Open, Berrettini non giocherà contro Tsitsipas Problema agli addominali, il greco diret… - zazoomblog : Australian Open: Berrettini ko per infortunio Nadal troppo forte per Fognini - #Australian #Open: #Berrettini - infoitsport : Australian Open 2021, Fabio Fognini si arrende in tre set a Rafael Nadal negli ottavi di finale -