Attento ‘SuperMario’ | il silenzio non è democratico

(Di lunedì 15 febbraio 2021) ROMA – Il ruolo dei giornalisti e il nuovo Governo sostenuto da quasi tutte le forze politiche. L’impegno e le richieste dei giornalisti dell’agenzia Dire: presto lo staff comunicazione dell’esecutivo; come negli Stati Uniti e in Germania, fissare incontri stampa col Presidente del Consiglio, il portavoce o delegati per rispondere alle domande, fornire dati e documenti.