Anche Palù d'accordo sulla chiusura degli impianti da sci: 'La terza ondata è vicina' (Di lunedì 15 febbraio 2021) Una interessante spiegazione sul Corriere della Sera di Giorgio Palù, presidente dell'agenzia italiana del farmaco (Aifa): 'Se terremo a bada il virus nei prossimi due tre mesi, forse usciremo dal ... Leggi su globalist (Di lunedì 15 febbraio 2021) Una interessante spiegazione sul Corriere della Sera di Giorgio, presidente dell'agenzia italiana del farmaco (Aifa): 'Se terremo a bada il virus nei prossimi due tre mesi, forse usciremo dal ...

Ultime Notizie dalla rete : Anche Palù Covid, Andrea Crisanti: 'Ora siamo nei guai, bisognava fare lockdown a dicembre'. Giorgio Palù: 'Altri mesi 2 - 3 mesi di sacrifici'

Chiede rigore anche Giorgio Palù, presidente dell'Aifa e virologo: ' Se terremo a bada il virus nei prossimi 2 - 3 mesi, forse usciremo dal raggio della sua minaccia . Le infezioni respiratorie ...

