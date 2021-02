Zingaretti cerca di rimediare | vuole solo donne per i posti Pd dei sottosegretari nel governo

globalistIT : - GiancarloPasqu1 : @ilaborletti @ivanscalfarotto #Zingaretti cerca di nascondere la sua pochezza politica, attaccando #Renzi come se l… - pablo__liberal : @simonavitelli60 @MarioScelzo1 Cerca di capirlo, pensa se dovesse pensare a Zingaretti e Bettini........... - Miziosag1 : @Adnkronos Zingaretti hai mai lavorato? Cerca sulla Treccani - MusarraVittorio : @nzingaretti caro Zingaretti, ancora deve nascere il governo Draghi è cerca cavilli? Se non vuole Salvini, primo pa… -

Ultime Notizie dalla rete : Zingaretti cerca

Partito Democratico

Per rimediare,ha deciso che indicherà solo donne per i posti di sottosegretario nel governo Draghi. E' la contromossa del leader Pd dopo che i capicorrente Dem si sono assicurati le ...Il profilo, del resto, è quello da tempo identificato dal segretario dem, Nicola, che per la Capitale era indi un candidato in possesso di "personalità riconoscibile al di fuori del ...Dopo le polemiche per l'assenza di una rappresentanza femminile nei ministeri, il segretario Pd ha fatto la sua proposte ...Tradotto: i ministri li ha scelti Draghi, io non ho colpe, correggeremo coi sottosegretari. Venerdì sera, vista la mala parata dopo aver letto la lista dei ministri (zero donne del Pd), Nicola Zingare ...