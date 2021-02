WTA Melbourne IV 2021: fuori Sara Errani ed Elisabetta Cocciaretto, eliminata anche Sofia Kenin (Di domenica 14 febbraio 2021) Oggi il torneo WTA Melbourne IV di tennis (di categoria WTA 250), ovvero il Phillip Island Trophy, in corso a Melbourne, in Australia, ha visto completarsi il primo turno ed iniziare il secondo. Nottata italiana nefasta per i colori azzurri: escono sia Sara Errani che Elisabetta Cocciaretto. Saluta anche la statunitense Sofia Kenin, la quale, essendo testa di serie numero 1, era stata ammessa direttamente al secondo turno. E’ la cinese Lin Zhu ad eliminare Sara Errani con il netto punteggio di 6-2 6-3, in un match però più combattuto di quanto non dica lo score finale, con tanti game finiti ai vantaggi e vinti quasi tutti dall’asiatica. La numero uno d’India, Ankita Raina, invece, rimonta e batte ... Leggi su oasport (Di domenica 14 febbraio 2021) Oggi il torneo WTAIV di tennis (di categoria WTA 250), ovvero il Phillip Island Trophy, in corso a, in Australia, ha visto completarsi il primo turno ed iniziare il secondo. Nottata italiana nefasta per i colori azzurri: escono siache. Salutala statunitense, la quale, essendo testa di serie numero 1, era stata ammessa direttamente al secondo turno. E’ la cinese Lin Zhu ad eliminarecon il netto punteggio di 6-2 6-3, in un match però più combattuto di quanto non dica lo score finale, con tanti game finiti ai vantaggi e vinti quasi tutti dall’asiatica. La numero uno d’India, Ankita Raina, invece, rimonta e batte ...

