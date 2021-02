Quelli che il calcio, gli ospiti del 14 febbraio 2021 (Di domenica 14 febbraio 2021) Il 14 febbraio 2021, alle 14:00 su Raidue, va in onda la quattordicesima puntata della 28esima edizione di Quelli che il calcio, lo storico programma della domenica pomeriggio condotto anche quest’anno da Luca Bizarri, Paolo Kessissoglu e Mia Ceran. Come sempre, numerosi gli ospiti ed i collegamenti previsti, ma anche i momenti di comicità e di musica, per un pomeriggio che parlerà di sport ma anche di temi d’attualità. Nella quattordicesima puntata, tra gli ospiti ci sarà con Gigi Marzullo, ma anche Stefano Fresi, il duo comico Nuzzo e Di Biase, Adriano Panatta e Dalia Kaddari, campionessa italiana dei 200 metri under 20. Nel pomeriggio di San Valentino Enrico Lucci sarà a Milano per indagare sull’amore per i cani e su come i nostri amici a quattro zampe trascorrono la giornata degli ... Leggi su ascoltitv (Di domenica 14 febbraio 2021) Il 14, alle 14:00 su Raidue, va in onda la quattordicesima puntata della 28esima edizione diche il, lo storico programma della domenica pomeriggio condotto anche quest’anno da Luca Bizarri, Paolo Kessissoglu e Mia Ceran. Come sempre, numerosi glied i collegamenti previsti, ma anche i momenti di comicità e di musica, per un pomeriggio che parlerà di sport ma anche di temi d’attualità. Nella quattordicesima puntata, tra glici sarà con Gigi Marzullo, ma anche Stefano Fresi, il duo comico Nuzzo e Di Biase, Adriano Panatta e Dalia Kaddari, campionessa italiana dei 200 metri under 20. Nel pomeriggio di San Valentino Enrico Lucci sarà a Milano per indagare sull’amore per i cani e su come i nostri amici a quattro zampe trascorrono la giornata degli ...

